Что такое орфограммы ? в задании написано выдели орфограммы это как что то забыл

Русский язык
Что такое орфограммы ? в задании написано выдели орфограммы это как что то забыл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орфограмма место где можно допустить ошибку
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