Длина ребракуба2 см сколько квадратных см бумаги надо чтобы обклеить все гарниры ??уба
Математика
Длина ребракуба2 см сколько квадратных см бумаги надо чтобы обклеить все гарниры ??уба
Ответ(ы):
Гость:
Площадь поверхности куба S=6a²=6*2²=6*4=24см²
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