Длина сада 24 м, а ширина 8 м . шестая часть сада занята сливовыми деревьями, а остальная - яблонями. Сколько квадратных метров площади сада заняла яблоня?

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Длина сада 24 м, а ширина 8 м . шестая часть сада занята сливовыми деревьями, а остальная - яблонями. Сколько квадратных метров площади сада заняла яблоня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*8=192 кв м площадь сада 192:6=32 кв м занято сливами 192-32=160 кв м занято яблонями
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