Длина сада 24 м, а ширина 8 м . шестая часть сада занята сливовыми деревьями, а остальная - яблонями. Сколько квадратных метров площади сада заняла яблоня?

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Длина сада 24 м, а ширина 8 м . шестая часть сада занята сливовыми деревьями, а остальная - яблонями. Сколько квадратных метров площади сада заняла яблоня?

Автор: Гость