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F(x)=0,5sin(2x+П/6), х°=П/12 найдите производную функции
Алгебра
F(x)=0,5sin(2x+П/6), х°=П/12 найдите производную функции
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