12 англиских праздников на англиском языке
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12 англиских праздников на англиском языке
Ответ(ы) на вопрос:
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All Saints' Day-день всех святых new Year- новый год День Святого Валентина- День святого Валентина St. David's Day- день святого Дэвида St.Patrick 's Day- день святого Патрика Easter- Пасха April Fool's Day- День смеха Birthday of Queen Elizabeth II Birthday- день рождение королевы Елезаветы 2 Independence Day in Scotland- день независимости в Шотландии International Day of left-handers- международный деньлевшей apple Day- день яблока Hogmanay-хогамай
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