Как решить задачку. На складе было 180.4 тонн угля. Для отопления школ отпущено 3.11 эт??го угля.Сколько тонн угля осталось на складе

Математика
Как решить задачку. На складе было 180.4 тонн угля. Для отопления школ отпущено 3.11 эт??го угля.Сколько тонн угля осталось на складе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180,4-3,11=177,29 (т)  ответ: 177,29 тонн
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