Как решить задачку. На складе было 180.4 тонн угля. Для отопления школ отпущено 3.11 эт??го угля.Сколько тонн угля осталось на складе
Математика
Как решить задачку. На складе было 180.4 тонн угля. Для отопления школ отпущено 3.11 эт??го угля.Сколько тонн угля осталось на складе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180,4-3,11=177,29 (т) ответ: 177,29 тонн
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