Ещё несколько минут назад её слышали только ваши уши а сейчас вы услышали её сердцем. Синтаксический разбор предложения
Русский язык
Ещё несколько минут назад её слышали только ваши уши а сейчас вы услышали её сердцем. Синтаксический разбор предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ещё несколько минут назад её слышали только ваши уши а сейчас вы ________ _____ __ ________ услышали её сердцем. (это предложение сложное, поэтому его полностью разбирать не надо) _________ _________
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