Ещё несколько минут назад её слышали только ваши уши а сейчас вы услышали её сердцем. Синтаксический разбор предложения

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Ещё несколько минут назад её слышали только ваши уши а сейчас вы услышали её сердцем. Синтаксический разбор предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ещё несколько минут назад её слышали только ваши уши а сейчас вы                                                      ________                       _____             __                                                      ________ услышали её сердцем.     (это предложение сложное, поэтому его полностью разбирать не надо)       _________ _________ 
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