Решите пожалуйста 4 пункт задача

Математика
Решите пожалуйста 4 пункт задача
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
105 :3=35км/ч ответ 35 км/ ч
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