Сможете сделать перевод Срочно нужно пожалуйста
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Сможете сделать перевод Срочно нужно пожалуйста
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Гость:
Дорогие бабушка и дедушка! Передаем привет из Греции. Мы здесь здорово проводим время. Отель прекрасен и погода замечательна. В данный момент папа занимается виндсерфингом с местным клубом. Тони играет в гольф вместе со Стивом. Они этим наслаждаются. Я сейчас на пляже. Мама купается, а я загораю. Это весело. До скорой встречи! Сандра
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