Ахиллес и черепаха решили устроить забег на 200 метров. Когда Ахиллес прибежал к фи??ишу, черепахе оставалось до него еще 180 метров. На сколько метров надо отодвинуть назад стартовую линию для Ахиллеса, чтобы при новой попытке...

Математика
Ахиллес и черепаха решили устроить забег на 200 метров. Когда Ахиллес прибежал к фи??ишу, черепахе оставалось до него еще 180 метров. На сколько метров надо отодвинуть назад стартовую линию для Ахиллеса, чтобы при новой попытке он догнал черепаху только на финише?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 180 метров надо отодвинуть назад стартовую линию для Ахиллеса. (но женская логика не всегда права)))
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