Ахиллес и черепаха решили устроить забег на 200 метров. Когда Ахиллес прибежал к фи??ишу, черепахе оставалось до него еще 180 метров. На сколько метров надо отодвинуть назад стартовую линию для Ахиллеса, чтобы при новой попытке...

Математика

Ахиллес и черепаха решили устроить забег на 200 метров. Когда Ахиллес прибежал к фи??ишу, черепахе оставалось до него еще 180 метров. На сколько метров надо отодвинуть назад стартовую линию для Ахиллеса, чтобы при новой попытке он догнал черепаху только на финише?

Автор: Гость