Из двух пунктов, расстояние между которыми равно 132 км, одновременно навстречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист. Скорость мотоциклиста в 2 раза больше скорости велосипедиста. Какой путь проехал каждый из них до вс...

Математика

Из двух пунктов, расстояние между которыми равно 132 км, одновременно навстречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист. Скорость мотоциклиста в 2 раза больше скорости велосипедиста. Какой путь проехал каждый из них до встречи, если известно, что они встретились через 2,2 часа?

Автор: Гость