Из двух пунктов, расстояние между которыми равно 132 км, одновременно навстречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист. Скорость мотоциклиста в 2 раза больше скорости велосипедиста. Какой путь проехал каждый из них до вс...
Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми равно 132 км, одновременно навстречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист. Скорость мотоциклиста в 2 раза больше скорости велосипедиста. Какой путь проехал каждый из них до встречи, если известно, что они встретились через 2,2 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
132÷2.2=60(км/ч)-скорость сближения; Скорость вел-та х км/ч, тогда скорость мот-та 2х км/ч; х+2х=60; 3х=60; х=60÷3; х=20 Скорость вел-та= 20 км/ч; 2×20=40(км/ч)-скорость мот-та; 20×2.2=44(км)-проехал вел-т; 40×2.2=88(км)-проехал мот-т.
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