Относится ли косплей к контркультуре
История
Относится ли косплей к контркультуре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, так как косплейеры - это мирные субкультурщики
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