Относится ли косплей к контркультуре

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Относится ли косплей к контркультуре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, так как косплейеры - это мирные субкультурщики 
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