Напмшм небольшой рассказ о школе мечты(5-6 предложений) помогите пожалуйста.

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Школа мечты...какая она? Многим детям школа мечты представляется весёлой, той, в которой уроки длятся меньше, чем перемены, где всегда вкусно кормят. Плюс к этому, в такой школе всегда можно пообщаться со своими друзьями, даже на уроке! Но я считаю, что школа мечты-это та, в которой дети получают достойное образование. В такой школе должны быть комфортабельные условия, а не расшатанные стулья и серые стены. Вот такой должна быть школа мечты!