Составьте предложения со словосочетаниями шиповник колюч, мальчик неуклюж)

Русский язык
Составьте предложения со словосочетаниями шиповник колюч, мальчик неуклюж)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас на даче вырос шиповник колючий . В него упал мальчик неуклюжий.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
184 г этилового спирта реагирует с натрием. Какой объем водорода выделяется при этом? Помогите пожалуйста!
Ответить
Математика
В шкафу было n чашек. На 3 стола поставили по y чашек. Сколько чашек осталось в шкафу....
Ответить
Математика
Вычислите значения выражения 200101 - 168017 : 37 . 23 - 8239
Ответить
Химия
Помогите решить, умоляю... Нужно полное решение задачи Для гидролиза 34,4 г сахароз?? использовали 10 г воды. Найдите массу полученной фруктозы.
Ответить
Математика
Помогите, пожалуйста. 2t+5t+3,18=25,3
Ответить