Составьте предложения со словосочетаниями шиповник колюч, мальчик неуклюж)
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Составьте предложения со словосочетаниями шиповник колюч, мальчик неуклюж)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас на даче вырос шиповник колючий . В него упал мальчик неуклюжий.
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