184 г этилового спирта реагирует с натрием. Какой объем водорода выделяется при этом? Помогите пожалуйста!

Химия

184 г этилового спирта реагирует с натрием. Какой объем водорода выделяется при этом? Помогите пожалуйста!

Автор: Гость