184 г этилового спирта реагирует с натрием. Какой объем водорода выделяется при этом? Помогите пожалуйста!
Химия
184 г этилового спирта реагирует с натрием. Какой объем водорода выделяется при этом? Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(С2Н5ОН) = 46 г/моль Vм=22,4 л/моль 184 г х л 2С2Н5ОН + 2Na = 2C2H5ONa + H2 2 моль 1 моль 92 г 22,4 л х=V(H2) = 184 г*22,4 л/92 г = 44,8 л Ответ: 44,8 л
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