184 г этилового спирта реагирует с натрием. Какой объем водорода выделяется при этом? Помогите пожалуйста!

Химия
184 г этилового спирта реагирует с натрием. Какой объем водорода выделяется при этом? Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  М(С2Н5ОН) = 46 г/моль Vм=22,4 л/моль   184  г                                          х л 2С2Н5ОН + 2Na = 2C2H5ONa + H2    2 моль                                       1 моль      92 г                                           22,4 л х=V(H2) = 184 г*22,4 л/92 г = 44,8 л Ответ: 44,8 л
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