Вычислите значения выражения 200101 - 168017 : 37 . 23 - 8239

Математика
Вычислите значения выражения 200101 - 168017 : 37 . 23 - 8239
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