Исправьте искаженные фразеологизмы. Объясните их значение :зарубить на лбу, буря в стакане молока, держать язык во рту заблудиться в трех березах, сделать из комара слона.

Русский язык
Исправьте искаженные фразеологизмы. Объясните их значение :зарубить на лбу, буря в стакане молока, держать язык во рту заблудиться в трех березах, сделать из комара слона.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зарубить на носу-  запомнить раз и навсегда.Буря в стакане воды - шум поднятый из-за пустяка. Держать язык за зубами - не говорить лишнего. Заблудиться в трех соснах - не суметь разобраться в чём-либо простом. Сделать из мухи слона - сильно преувеличить что-либо.
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