Исправьте искаженные фразеологизмы. Объясните их значение :зарубить на лбу, буря в стакане молока, держать язык во рту заблудиться в трех березах, сделать из комара слона.

Гость: Гость:

Зарубить на носу- запомнить раз и навсегда.Буря в стакане воды - шум поднятый из-за пустяка. Держать язык за зубами - не говорить лишнего. Заблудиться в трех соснах - не суметь разобраться в чём-либо простом. Сделать из мухи слона - сильно преувеличить что-либо.