Исправьте искаженные фразеологизмы. Объясните их значение :зарубить на лбу, буря в стакане молока, держать язык во рту заблудиться в трех березах, сделать из комара слона.
Русский язык
Исправьте искаженные фразеологизмы. Объясните их значение :зарубить на лбу, буря в стакане молока, держать язык во рту заблудиться в трех березах, сделать из комара слона.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зарубить на носу- запомнить раз и навсегда.Буря в стакане воды - шум поднятый из-за пустяка. Держать язык за зубами - не говорить лишнего. Заблудиться в трех соснах - не суметь разобраться в чём-либо простом. Сделать из мухи слона - сильно преувеличить что-либо.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите в каждом предложении противоположные по смыслу имена прилагательные. Как вы думаете, с какой целью они употреблены в этих предложениях? ...
Русский язык