Найдите в каждом предложении противоположные по смыслу имена прилагательные. Как вы думаете, с какой целью они употреблены в этих предложениях? Помогите пожалуйста, даю все баллы.

Русский язык
Найдите в каждом предложении противоположные по смыслу имена прилагательные. Как вы думаете, с какой целью они употреблены в этих предложениях? Помогите пожалуйста, даю все баллы.
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Автор: Гость
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Гость:
Маленький, большой черный, белый широкая, узкая горький, сладкий для описания. чтобы читатель мог более ясно представить то, о чем написано в тексте
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