Найдите в каждом предложении противоположные по смыслу имена прилагательные. Как вы думаете, с какой целью они употреблены в этих предложениях? Помогите пожалуйста, даю все баллы.
Русский язык
Найдите в каждом предложении противоположные по смыслу имена прилагательные. Как вы думаете, с какой целью они употреблены в этих предложениях? Помогите пожалуйста, даю все баллы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький, большой черный, белый широкая, узкая горький, сладкий для описания. чтобы читатель мог более ясно представить то, о чем написано в тексте
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика