Найдите в каждом предложении противоположные по смыслу имена прилагательные. Как вы думаете, с какой целью они употреблены в этих предложениях? Помогите пожалуйста, даю все баллы.

Русский язык

Найдите в каждом предложении противоположные по смыслу имена прилагательные. Как вы думаете, с какой целью они употреблены в этих предложениях? Помогите пожалуйста, даю все баллы.

Автор: Гость