Помогите перевидите текст на страницах номер 47-49 пожалуйста

Гость: Гость:

Однажды, в жаркой стране, жил очень яркий красивого попугая. Он был краснои зеленый и у него было много желтого и коричневого на его голове. и он любил мед. Были сотни цветов, которые росли под трудников в том месте, где он жил. Так что, когда он был голоден он должен был сделать, чтобы лететь вниз и взять мед из цветов.У него всегда было много цветов, чтобы поесть. Весь день он вылетал в жаркое солнце, слушая пение птиц, и он был очень счастлив. Мед был фантастическим! Потом в один прекрасный день моряк пришел в лес. Ему очень понравился Оней любящий попугай. Он сделал много фотографий с ним, а потом он поймал попугая и взял его на борт