Помогите перевидите текст на страницах номер 47-49 пожалуйста

Английский язык
Помогите перевидите текст на страницах номер 47-49 пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды, в жаркой стране, жил очень яркий красивого попугая. Он был краснои зеленый и у него было много желтого и коричневого на его голове. и он любил мед. Были сотни цветов, которые росли под трудников в том месте, где он жил. Так что, когда он был голоден он должен был сделать, чтобы лететь вниз и взять мед из цветов.У него всегда было много цветов, чтобы поесть. Весь день он вылетал в жаркое солнце, слушая пение птиц, и он был очень счастлив. Мед был фантастическим! Потом в один прекрасный день моряк пришел в лес. Ему очень понравился Оней любящий попугай. Он сделал много фотографий с ним, а потом он поймал попугая и взял его на борт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Шмель пролетел 9 км со скоростью 3 км/ч и 12 ки со скоростью 2 км/ч сколько часов летел шмель
Ответить
История
Почему Александра II можно назвать великим человеком? Не только реформы.
Ответить
Математика
(4/15):1 3/40+(-2 4/19)*(1/3+4/7)=
Ответить
Математика
0,0001:0,001 пожалуйста
Ответить
Математика
Помогите, # 4 (в). Составьте задачу и решите её
Ответить