Почему Александра II можно назвать великим человеком? Не только реформы.

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Александр II вошёл в историю России как реформатор и освободитель. В его царствование было отменено крепостное право, введена всеобщая воинская повинность, учреждены земства, проведена судебная реформа, ограничена цензура, а также проведён ряд других реформ. Империя значительно расширилась за счёт завоевания и включения среднеазиатских владений, Северного Кавказа, Дальнего Востока и других территорий.Либеральная пресса называли реформы Александра «великими», но его самого. Однако, называя его реформы «великими», они в то же время пишут о том, что реформы породили «глубочайший социально-экономический кризис в деревне», не привели к отмене телесных наказаний для крестьян, не были последовательными, а экономическая жизнь в 1860—1870-е гг. характеризовалась промышленным спадом, разгулом спекуляции и грюндерства. Как пишет историк П. А. Зайончковский: «Александр IIбыл личностью весьма заурядной, нередко предавал забвению национальные интересы страны, которой он правил»; «В отдельные периоды истории бывают моменты, когда во главе событий оказываются ничтожные люди, не сознающие значение происходящего. Таковым и был Александр II» По слова фрейлины А. Ф. Тютчева: « У него было доброе, горячее и человеколюбивое сердце, он обладал умом, который страдал недостатком широты и кругозора, Александр к тому же был мало просвещён, не был способен охватить ценность и важность последовательно проводимых им реформ».Из слов историка П.А, Зайончковского и фрейлины можно представить себе образ великого реформатора: государь не имел и, впрочем, не мог иметь отчетливого понятия о том, что называлось „реформами“ его времени, добрый, сердечный, восприимчивый к идеям гуманизма. Действительно, его реформы считаются великими, но вот сам реформатор не видел в них жизненной необходимости для дальнейшего развития России, потому и не назван Великим.