Помогите, пожалуйста. 2t+5t+3,18=25,3

Математика
Помогите, пожалуйста. 2t+5t+3,18=25,3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2t+5t+3,18=25,3 7t=25.3-3.18 7t=22.12 t=22.12/7 t=3.16
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