Помогите задачу решить! 12б.

Математика
Помогите задачу решить! 12б.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-52%=48% х/100=336/48 х=336*100/48=700(км за 2 дня) 700-336=364(за первый день) Ответ: за первый день-364км;  в общем 700 км
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