ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ!!УМОЛЯЮ!!!!!!!СРОЧНО!!!!!!!(( Приведите 4-5 предложений с местоимением столько, употребив его в разных падежах (стольких,стольким,столькими и т.д.)
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ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ!!УМОЛЯЮ!!!!!!!СРОЧНО!!!!!!!(( Приведите 4-5 предложений с местоимением столько, употребив его в разных падежах (стольких,стольким,столькими и т.д.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) можно было написать диктант без СТОЛЬКИХ ошибок? 2) Я отправил приглашение СТОЛЬКИМ друзьям! 3) О, я вижу на стадионе СТОЛЬКИХ зрителей! 4) Мы никогда не сталкивались со СТОЛЬКИМИ трудностями. 5) На этом вечере я узнал о СТОЛЬКИХ интересных людях!
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