ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ!!УМОЛЯЮ!!!!!!!СРОЧНО!!!!!!!(( Приведите 4-5 предложений с местоимением столько, употребив его в разных падежах (стольких,стольким,столькими и т.д.)

Гость: Гость:

1) можно было написать диктант без СТОЛЬКИХ ошибок? 2) Я отправил приглашение СТОЛЬКИМ друзьям! 3) О, я вижу на стадионе СТОЛЬКИХ зрителей! 4) Мы никогда не сталкивались со СТОЛЬКИМИ трудностями. 5) На этом вечере я узнал о СТОЛЬКИХ интересных людях!