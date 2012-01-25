Сколько будет одна двадцать пятая и одна двенадцать целых пять десятых в десятичной дроби?Пожалуйста помогите!

Математика
Сколько будет одна двадцать пятая и одна двенадцать целых пять десятых в десятичной дроби?Пожалуйста помогите!
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