Сколько будет одна двадцать пятая и одна двенадцать целых пять десятых в десятичной дроби?Пожалуйста помогите!

Математика

Сколько будет одна двадцать пятая и одна двенадцать целых пять десятых в десятичной дроби?Пожалуйста помогите!

Автор: Гость