В ящики каждый из которых вмещает по 6 килограммов фруктов разложили 36 килограммо?? яблок и 24 килограммов груш Сколько всего ящиков потребуется
Математика
В ящики каждый из которых вмещает по 6 килограммов фруктов разложили 36 килограммо?? яблок и 24 килограммов груш Сколько всего ящиков потребуется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36+24=60 2) 60:6=10 Ответ 10 ящиков
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