В ящики каждый из которых вмещает по 6 килограммов фруктов разложили 36 килограммо?? яблок и 24 килограммов груш Сколько всего ящиков потребуется

Математика

В ящики каждый из которых вмещает по 6 килограммов фруктов разложили 36 килограммо?? яблок и 24 килограммов груш Сколько всего ящиков потребуется

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