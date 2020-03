Соедините начало предложения (1-10) с окончанием (a-j), содержащим определение выделе??ного наречия. 1) If you do something usually, 2) If something happens monthly, 3) If you do something badly, 4) If you have done somethi...

Английский язык

Соедините начало предложения (1-10) с окончанием (a-j), содержащим определение выделе??ного наречия. 1) If you do something usually, 2) If something happens monthly, 3) If you do something badly, 4) If you have done something lately, 5) If you do something quickly, 6) If you do something quietly, 7) If something is done widely, 8) If you do something specially, 9) If you do something loudly, 10) If you do something slowly, you do it in an unsatisfactory, inadequate, or unsuccessful way. you do it at a slow speed; not quickly. you do it under normal conditions; generally. you have done it recently; not long ago. it is done by many people or in many places. it is done, produced, or occurring once a month. you do it for a particular purpose. you do it in a quiet manner. you do it at a fast speed; rapidly. it can be easily heard.

Автор: Гость