На некотором острове очень интересный климат: круглый год по четвергам и субботам всегда ливни, по вторникам — туман, зато в остальные дни солнечно. Утром какого дня недели нужно начать свой отдых на этом острове туристу, если ...

Математика
На некотором острове очень интересный климат: круглый год по четвергам и субботам всегда ливни, по вторникам — туман, зато в остальные дни солнечно. Утром какого дня недели нужно начать свой отдых на этом острове туристу, если он хочет пробыть там 51 день и захватить при этом как можно больше солнечных дней?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начинать отдых можно в понедельник, среду, пятницу, субботу или в воскресенье (солнечных дней будет 30), кроме вторника и четверга (солнечных дней будет 29).
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