На некотором острове очень интересный климат: круглый год по четвергам и субботам всегда ливни, по вторникам — туман, зато в остальные дни солнечно. Утром какого дня недели нужно начать свой отдых на этом острове туристу, если ...

Математика

На некотором острове очень интересный климат: круглый год по четвергам и субботам всегда ливни, по вторникам — туман, зато в остальные дни солнечно. Утром какого дня недели нужно начать свой отдых на этом острове туристу, если он хочет пробыть там 51 день и захватить при этом как можно больше солнечных дней?

Автор: Гость