На некотором острове очень интересный климат: круглый год по четвергам и субботам всегда ливни, по вторникам — туман, зато в остальные дни солнечно. Утром какого дня недели нужно начать свой отдых на этом острове туристу, если ...
Математика
На некотором острове очень интересный климат: круглый год по четвергам и субботам всегда ливни, по вторникам — туман, зато в остальные дни солнечно. Утром какого дня недели нужно начать свой отдых на этом острове туристу, если он хочет пробыть там 51 день и захватить при этом как можно больше солнечных дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начинать отдых можно в понедельник, среду, пятницу, субботу или в воскресенье (солнечных дней будет 30), кроме вторника и четверга (солнечных дней будет 29).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Английский язык
Что тут делать нужно? Write in words the two letters: Voltaire's and the publisher's. Use the words Dear sir, ........... Looking forward...