Быстро !! a^5 * a^-3= 9 Решение - полное, понятное))

Алгебра
Быстро !! a^5 * a^-3= 9 Решение - полное, понятное))
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