Как меняется отношение Оксаны к Валуне в конце рассказа? (Гоголь Ночь перед рождеством)

Литература
Как меняется отношение Оксаны к Валуне в конце рассказа? (Гоголь Ночь перед рождеством)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мозг * }{yeлпер Сомневаешься в пи3дете? РЯГИСТРУРУИСА И ЗАДАВАИ ВАПРОС!                                                                                          PS. Он e6aнат
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Быстро !! a^5 * a^-3= 9 Решение - полное, понятное))
Ответить
Английский язык
12 англиских праздников на англиском языке
Ответить
Математика
На некотором острове очень интересный климат: круглый год по четвергам и субботам всегда ливни, по вторникам — туман, зато в остальные дни солнечно...
Ответить
Английский язык
Соедините начало предложения (1-10) с окончанием (a-j), содержащим определение выделе??ного наречия. 1) If you do something usually, 2) If some...
Ответить
Математика
Как решить задачку. На складе было 180.4 тонн угля. Для отопления школ отпущено 3.11 эт??го угля.Сколько тонн угля осталось на складе
Ответить