синтаксический разбор предложения Всякий раз когда я начинал играть с ней по-своему шумно и резво , старая нянька схватывала мою Соню и уносила к себе
Русский язык
синтаксический разбор предложения Всякий раз когда я начинал играть с ней по-своему шумно и резво , старая нянька схватывала мою Соню и уносила к себе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное, невосклицательное, сложноподчинённое с придаточным обстоятельства времени: главное предложение: старая нянька схватывала мою Соню и уносила к себе - простое, двусоставное,полное, распространённое, осложнено однородными сказуемыми. Уносила когда? в какое время? Придаточное: всякий раз когда я начинал играть с ней по-своему шумно и резво - простое, двусоставное, полное, распространённое, осложнено однородными обстоятельствами
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