Длина спортивного зала 30 м, а ширина на 10 м меньше.найди площадь зала

Математика
Длина спортивного зала 30 м, а ширина на 10 м меньше.найди площадь зала
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30-10=20 м-ширина 2)30*20=600 кв.м
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