Определить сопротивление внешнего участка цепи содержащей аккумулятор с внутреним сопротивлением r=0,50ом и ЭДС=12В, при котором в нейбудет проходить ток силой l=0,40A

Физика
Определить сопротивление внешнего участка цепи содержащей аккумулятор с внутреним сопротивлением r=0,50ом и ЭДС=12В, при котором в нейбудет проходить ток силой l=0,40A
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Ома для полной цепи I= ЭДС/R+r R+r=ЭДС/I R+r=12 В/0,4 А=30 Ом R= 30 Ом-0,5 Ом=29,5 Ом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 100кг подсолнечника получает 50 килограмм масла Сколько нужно килограмм подсолн??чника чтобы получить 3 тонны масла
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста очень надо переведите
Ответить
Биология
Самостоятельная экосистема
Ответить
Математика
Определи премерно площадь круга по черчежу эс папируса Ринда ( строна 1 клетки 3 )
Ответить
Литература
Ребята и утята Пришвин.план рассказа
Ответить