Определить сопротивление внешнего участка цепи содержащей аккумулятор с внутреним сопротивлением r=0,50ом и ЭДС=12В, при котором в нейбудет проходить ток силой l=0,40A

Физика

Определить сопротивление внешнего участка цепи содержащей аккумулятор с внутреним сопротивлением r=0,50ом и ЭДС=12В, при котором в нейбудет проходить ток силой l=0,40A

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