Определить сопротивление внешнего участка цепи содержащей аккумулятор с внутреним сопротивлением r=0,50ом и ЭДС=12В, при котором в нейбудет проходить ток силой l=0,40A
Физика
Определить сопротивление внешнего участка цепи содержащей аккумулятор с внутреним сопротивлением r=0,50ом и ЭДС=12В, при котором в нейбудет проходить ток силой l=0,40A
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Ома для полной цепи I= ЭДС/R+r R+r=ЭДС/I R+r=12 В/0,4 А=30 Ом R= 30 Ом-0,5 Ом=29,5 Ом
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