Длина сторон платка 80 см и 70 см. Сколько метров тесьмы потребуется, чтобы обшить его со всех сторон?
Математика
Длина сторон платка 80 см и 70 см. Сколько метров тесьмы потребуется, чтобы обшить его со всех сторон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(80+70)=2*150=300 см, т.е. надо было найти периметр
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