Длина сторон платка 80 см и 70 см. Сколько метров тесьмы потребуется, чтобы обшить его со всех сторон?

Математика

Длина сторон платка 80 см и 70 см. Сколько метров тесьмы потребуется, чтобы обшить его со всех сторон?

Автор: Гость