Длина сторон платка 80 см и 70 см. Сколько метров тесьмы потребуется, чтобы обшить его со всех сторон?

Математика
Длина сторон платка 80 см и 70 см. Сколько метров тесьмы потребуется, чтобы обшить его со всех сторон?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(80+70)=2*150=300 см, т.е. надо было найти периметр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Приведите дроби к наименьшему знаменателю
Ответить
Математика
Решите 2 длинных примера! С действиями! 4*(58-49):6*4+(36+36):9*7= 7800+28742*7-1377+(45560-3122)*6=
Ответить
Математика
Помогите срочно плиз!!! 4 класс
Ответить
Математика
Сумма 3 чисел равна 23,5 . 1 число в 7 раз меньше 2 , а 3 число на 11,5 больше 2 числа. Найдит?? эти числа
Ответить
Русский язык
Корень в слове жемчужина
Ответить