Сумма 3 чисел равна 23,5 . 1 число в 7 раз меньше 2 , а 3 число на 11,5 больше 2 числа. Найдит?? эти числа

Математика

Сумма 3 чисел равна 23,5 . 1 число в 7 раз меньше 2 , а 3 число на 11,5 больше 2 числа. Найдит?? эти числа

Автор: Гость