Сумма 3 чисел равна 23,5 . 1 число в 7 раз меньше 2 , а 3 число на 11,5 больше 2 числа. Найдит?? эти числа
Математика
Сумма 3 чисел равна 23,5 . 1 число в 7 раз меньше 2 , а 3 число на 11,5 больше 2 числа. Найдит?? эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - первое число 7х - второе число 7х - 11,5 - третье число х + 7х + 7х + 11,5 = 23,5 15х = 23,5 - 11,5 15х = 12 х =0,8 -1 число 0,8 * 7 = 5,6 - 2 число 5,6 + 11,5 =17,1 - 3 число.
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