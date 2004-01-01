Географическое описание каспийского озера

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Каспийское море - самое большое на Земле бессточное озеро, расположенное на стыке Европы и Азии, называемое морем из-за того, что его ложе сложено земной корой океанического типа. Каспийское море представляет собой бессточное озеро, и вода в нём солёная, от 0,05% близ устья Волги до 11—13% на юго-востоке. Уровень воды подвержен колебаниям, согласно данным 2009 г. составлял 27,16 м. ниже уровня моря. Площадь Каспийского моря в настоящее время - примерно 371 000 км2, максимальная глубина - 1025 м. Каспийское море относится к внутреннему бессточному бассейну Евразии. Оно образовалось за счет распадения единого крупного бассейна, существовавшего в неогене на месте Чёрного и Каспийского морей, связь которого с Мировым океаном неоднократно утрачивалась и восстанавливалась вновь. Окончательная изоляция Каспийского моря произошла в начале четвертичного времени в результате поднятий в области Кумо-Манычской впадины. По своему географическому положению, замкнутости и своеобразию вод Каспий относится к особому типу водоёмов "море-озеро". Его гидрологический режим и органический мир, в отличие от других морей, в большей степени зависят от природы и её изменений в пределах самого бассейна моря, в частности бассейна Волги, расположенного целиком в пределах России. Котловина Каспийского моря состоит из трех частей: северная шельфовая часть моря с глубинами менее 50 м. лежит на опущенном крае Русской и Скифской плит и имеет ровный спокойный рельеф дна; средняя котловина с глубинами в центральной части 200-788 м. приурочена к Терско-Каспийскому краевому прогибу; южная глубоководная котловина (до 1025 м. ) занимает межгорную впадину альпийского складчатого пояса.