Вычислить (61/2-83/4):1/8+113/7 ответ нужен срочно плиз
Математика
Вычислить (61/2-83/4):1/8+113/7 ответ нужен срочно плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(61/2-83/4):1/8+113/7=9и3/4:1/8+113/7=78+113/7=94и1/7 Надеюсь разберетесь
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