В чем состояла главная идея финансовой реформы Е. Ф. Канкрина
История
В чем состояла главная идея финансовой реформы Е. Ф. Канкрина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реформа не только сделала государственные кредитные билеты полноценными, приравняв бумажный рубль к серебряному, но и окончательно превратила медные монеты в разменное средство при серебряном рубле. Так было покончено с неестественной ролью медных денег в России, которые больше века служили чуть ли не основным средством денежного обращения. Так было восстановлено доверие к бумажным билетам и медным деньгам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Когда Незнайку попросили придумать задачу для математической олимпиады в Солнеч??ом городе, он написал ребус (см. рисунок) Можно ли его решить? (Ра...
Математика
Қазақ тiлi