В чем состояла главная идея финансовой реформы Е. Ф. Канкрина

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Реформа не только сделала государственные кредитные билеты полноценными, приравняв бумажный рубль к серебряному, но и окончательно превратила медные монеты в разменное средство при серебряном рубле. Так было покончено с неестественной ролью медных денег в России, которые больше века служили чуть ли не основным средством денежного обращения. Так было восстановлено доверие к бумажным билетам и медным деньгам.