Выскажи свое мнение. Поговорим откровенно. Какие черты характера ты хочешь вспомнить себя? Выпиши их.
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Выскажи свое мнение. Поговорим откровенно. Какие черты характера ты хочешь вспомнить себя? Выпиши их.
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Гость:
Ласковый, добрый, нежный, трудолюбивый, сильный, скромный, веселый, робкий, усердный, активный, азартный, аккуратный,бдительный
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