Выскажи свое мнение. Поговорим откровенно. Какие черты характера ты хочешь вспомнить себя? Выпиши их.

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Выскажи свое мнение. Поговорим откровенно. Какие черты характера ты хочешь вспомнить себя? Выпиши их.

Автор: Гость