1.Двигатель подъемного крана за 100 с равномерно поднимает груз массой 5 т на высоту 5м. КПД крана равен 0,8. Какую мощность должен развивать при этом двигатель крана? 2. Насос, двигатель которого развивает мощность 25 кВт, п...
Физика
1.Двигатель подъемного крана за 100 с равномерно поднимает груз массой 5 т на высоту 5м. КПД крана равен 0,8. Какую мощность должен развивать при этом двигатель крана? 2. Насос, двигатель которого развивает мощность 25 кВт, поднимает на высоту 6м 80 тонн нефти за 8 минут. Найдите КПД установки. Помогите пожалуйста очень срочно нужно, даю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) P=25 кВт=25000 Вт h=6 м m=80т =80000 кг t=8 мин =480 c g=10 м^2/с n=? % A1=hgm=6*10*80000=4800000 Дж A2=U*I*t =Pt=25000*480=12000000 Дж n=A1/A2*100%=4800000/12000000*100%=40% 1) t=100 c m=5 т=5000 кг h=5 м n=0.8 g=10 м^2/c P-? A1=mgh =5000*10*5=250000 Дж A2=U*I*t=P*t A2=A1/n*100%=250000/0.8*100%=31250000 Дж P=A2/t=31250000/100=31250 Вт =31.25 кВт
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