1.Двигатель подъемного крана за 100 с равномерно поднимает груз массой 5 т на высоту 5м. КПД крана равен 0,8. Какую мощность должен развивать при этом двигатель крана? 2. Насос, двигатель которого развивает мощность 25 кВт, п...

Физика

1.Двигатель подъемного крана за 100 с равномерно поднимает груз массой 5 т на высоту 5м. КПД крана равен 0,8. Какую мощность должен развивать при этом двигатель крана? 2. Насос, двигатель которого развивает мощность 25 кВт, поднимает на высоту 6м 80 тонн нефти за 8 минут. Найдите КПД установки. Помогите пожалуйста очень срочно нужно, даю 20 баллов

Автор: Гость