ОДНА ЗАДАЧА :) ЛЮБОЙ СПАМ БУДЕТ УДАЛЕН! ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧУ ТАБЛИЦЕЙ "U" "t" "S " И ПОСЛЕ??УЮЩИМ РЕШЕНИЕМ УРАВНЕНИЯ. ЗАДАЧА ВО ВЛОЖЕНИИ

Алгебра

ОДНА ЗАДАЧА :) ЛЮБОЙ СПАМ БУДЕТ УДАЛЕН! ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧУ ТАБЛИЦЕЙ "U" "t" "S " И ПОСЛЕ??УЮЩИМ РЕШЕНИЕМ УРАВНЕНИЯ. ЗАДАЧА ВО ВЛОЖЕНИИ

Автор: Гость