ОДНА ЗАДАЧА :) ЛЮБОЙ СПАМ БУДЕТ УДАЛЕН! ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧУ ТАБЛИЦЕЙ "U" "t" "S " И ПОСЛЕ??УЮЩИМ РЕШЕНИЕМ УРАВНЕНИЯ. ЗАДАЧА ВО ВЛОЖЕНИИ
Алгебра
ОДНА ЗАДАЧА :) ЛЮБОЙ СПАМ БУДЕТ УДАЛЕН! ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧУ ТАБЛИЦЕЙ "U" "t" "S " И ПОСЛЕ??УЮЩИМ РЕШЕНИЕМ УРАВНЕНИЯ. ЗАДАЧА ВО ВЛОЖЕНИИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U (л/мин) T (мин) S (л) 1 х 288/х <------ 288 ] 2 2 х +2 288/(х+2) <----- 288 288 288 --------- - ---------- = 2 х х+2 288(х+2)-288х=2х(х+2) 288х + 576 - 288х = 2х`2 + 4х 2х`2 + 4х - 576 = 0 \:2 х`2 + 2х - 288=0 K=b/2 -----> 1 D= k`2-ac= 1`2 + 288=289------->17 x1= -k-[D]/ a= -1-17/1=-18<0 x2= -k+[D]/a= -1+17/1=16 Ответ: 16
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