600см= дм,.6000см= дм,.600дм= м,.37см= дм см,.49дм= м дм,.586см= м дм см.

Математика
600см= дм,.6000см= дм,.600дм= м,.37см= дм см,.49дм= м дм,.586см= м дм см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 600см 60 ли 6000сантиметров в 600 дециметрах
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