Географическое положение Флориды пожалуйста?
География
Географическое положение Флориды пожалуйста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находится на юго-востоке Северной Америки, расположена между Мексиканским заливом и Атлантическим океаном, с юга омывается Флоридским проливом. Граничит со штатами Алабама и Джорджия.
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