Запиши с каждым глаголом по два словосочетания используй слова в скобках . Обозна??ь окончание глаголов . (Судно , корабль)отчалил .... (Луна , месяц , солнце )светил... (Удача , успех)обрадовал....

Русский язык

Запиши с каждым глаголом по два словосочетания используй слова в скобках . Обозна??ь окончание глаголов . (Судно , корабль)отчалил .... (Луна , месяц , солнце )светил... (Удача , успех)обрадовал....

Автор: Гость