Запиши с каждым глаголом по два словосочетания используй слова в скобках . Обозна??ь окончание глаголов . (Судно , корабль)отчалил .... (Луна , месяц , солнце )светил... (Удача , успех)обрадовал....
Русский язык
Запиши с каждым глаголом по два словосочетания используй слова в скобках . Обозна??ь окончание глаголов . (Судно , корабль)отчалил .... (Луна , месяц , солнце )светил... (Удача , успех)обрадовал....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отчалило судно ,отчалил кораболь светила луна,светил месяц,светило солнце обрадовала удача ,обрадовал успех
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