Почему у птиц, более развитое сердце, чем у рыб, пресноводных и присмыквющихся?

Биология
Почему у птиц, более развитое сердце, чем у рыб, пресноводных и присмыквющихся?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поому что при эволюции у птиц появились новые органы  и  строение тканей органов усложились , а так как сердце состоит из тканей и органов , то его строение тоже усложнилось
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