Сравните: 1) 14,396 и 14,4; 2) 0,657 и 0, 6565. Округлите: 1) 16,76 до десятых; 2) 0,4864 до тысячных. Выпо??ните действия: 1) 3,87 + 32,496; 2) 23,7 – 16,48; 3) 20 – 12,345.

Математика
Сравните: 1) 14,396 и 14,4; 2) 0,657 и 0, 6565. Округлите: 1) 16,76 до десятых; 2) 0,4864 до тысячных. Выпо??ните действия: 1) 3,87 + 32,496; 2) 23,7 – 16,48; 3) 20 – 12,345.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14,396 меньше 14,4
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