Решить по колонке 0,355:0,71 пожалуйста

Математика
Решить по колонке 0,355:0,71 пожалуйста
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Гость:
0'355/0,71 -0 0355 -355 0 Ответ: 0,5
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