Как сделать морфологический разбор числительного
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Как сделать морфологический разбор числительного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Часть речи (числительное). Начальная форма.2. Морфологические признаки:постоянные:разряд по значению (количественное, целое / дробное / собирательное),структурная характеристика (простое / сложное / составное),род (у слов тысяча, миллион, миллиард);непостоянные:род (в ед. ч. у слова один, у слов два, оба, полтора),число (у слов один, тысяча, миллион, миллиард),падеж.3. Синтаксическая роль в предложении.
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