Как сделать морфологический разбор числительного

Гость: Гость:

1. Часть речи (чис­ли­тель­ное). На­чаль­ная форма.2. Мор­фо­ло­ги­че­ские при­зна­ки:по­сто­ян­ные:раз­ряд по зна­че­нию (ко­ли­че­ствен­ное, целое / дроб­ное / со­би­ра­тель­ное),струк­тур­ная ха­рак­те­ри­сти­ка (про­стое / слож­ное / со­став­ное),род (у слов ты­ся­ча, мил­ли­он, мил­ли­ард);непо­сто­ян­ные:род (в ед. ч. у слова один, у слов два, оба, пол­то­ра),число (у слов один, ты­ся­ча, мил­ли­он, мил­ли­ард),падеж.3. Син­так­си­че­ская роль в пред­ло­же­нии.