Помогите!!! с задачами.Один автомат выпускает в минуту 2 детали а второй 3 детали.Вм??сте они выпустили 300 деталей.Причем второй из них работал на 20 минут дольше чем первый.Сколько деталей сделал каждый автомат?

Математика

Помогите!!! с задачами.Один автомат выпускает в минуту 2 детали а второй 3 детали.Вм??сте они выпустили 300 деталей.Причем второй из них работал на 20 минут дольше чем первый.Сколько деталей сделал каждый автомат?

Автор: Гость