Помогите!!! с задачами.Один автомат выпускает в минуту 2 детали а второй 3 детали.Вм??сте они выпустили 300 деталей.Причем второй из них работал на 20 минут дольше чем первый.Сколько деталей сделал каждый автомат?
Математика
Помогите!!! с задачами.Один автомат выпускает в минуту 2 детали а второй 3 детали.Вм??сте они выпустили 300 деталей.Причем второй из них работал на 20 минут дольше чем первый.Сколько деталей сделал каждый автомат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение получается два автомата выпустили 300 деталей за 60минут, 1-вый автомат выпустил 120 деталей 2-автомат выпустил 186 деталей так как он работал на 20 минут дольше
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