Государственная тайна защищает: А) сведения банковских операций Б) сведения о вне??неполитических операциях В) профессиональная тайна Г) коммерческая тайна
Информатика
Государственная тайна защищает: А) сведения банковских операций Б) сведения о вне??неполитических операциях В) профессиональная тайна Г) коммерческая тайна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) сведения о внешнеполитических операциях
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