Государственная тайна защищает: А) сведения банковских операций Б) сведения о вне??неполитических операциях В) профессиональная тайна Г) коммерческая тайна

Информатика

Государственная тайна защищает: А) сведения банковских операций Б) сведения о вне??неполитических операциях В) профессиональная тайна Г) коммерческая тайна

Автор: Гость