Напишите 20 словосочетаний с корнями лаг-лож, рас-раст-рос, скач-скоч
Русский язык
Напишите 20 словосочетаний с корнями лаг-лож, рас-раст-рос, скач-скоч
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Гость:
Полагаться на удачу - положить книгу - сжатое изложение быстро расти - маленький росточек - выращенный цветок - отрасль хозяйства подскочить с места - скакать на одной ножке - длинный скачок
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